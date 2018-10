El ministro del Interior alemán se niega a despedir al exjefe de Inteligencia sumido en el escándalo

Publicado 23/09/2018 5:30:27 CET

BERLÍN, 23 Sep. (Reuters/EP) -

El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, ha declarado en una entrevista con el diario 'Bild am Sonntag' que no cederá ante las demandas de despedir a Hans Georg Maasen como secretario de Estado, después de que éste fuera cesado como jefe de los servicios de Inteligencia al declarar que no se habían producido persecuciones de inmigrantes en Chemnitz, un caso que ha producido una grave crisis política en Alemania.

Este viernes, el acuerdo alcanzado entre la coalición gobernante para ascender a Maasen a un puesto de responsabilidad dentro del Ministerio se ha venido abajo después de que Andrea Nahles, líder de los socialdemocrátas (SPD), declarase que era un error colocarle como secretario de Estado. La canciller alemana, Angela Merkel, ha apuntado que los líderes de los tres partidos intentarán alcanzar una solución este fin de semana.

"Rechazo de manera empática la acusación de que es de extrema derecha o de que ha adoptado posiciones extremistas", ha afirmado por su parte Seehofer. "No le voy a despedir", ha zanjado el ministro.

Desde el SPD pedían la cabeza de Maassen después de que pusiera en duda que hubiera habido realmente cacerías de inmigrantes por parte de ultraderechistas en Chemnitz, en el este del país, tras la muerte a finales de agosto de un alemán a manos supuestamente de refugiados.

Annegret Kramp-Karrenbauer, 'número dos' de Merkel en el partido, ha explicado en una carta a los militantes de su partido, recogida por la agencia DPA, que la formación socialdemócrata "insistió en despedir" a Maasen, en contra del criterio del ministro del Interior.

"El peligro de una ruptura del Gobierno ocupaba un primer plano concreto, con todas las consecuencias subyacentes, incluidas nuevas elecciones", ha explicado la dirigente conservadora, que de esta forma ha reconocido la situación límite en la que se vio inmersa la actual Administración.

La solución intermedia para la crisis ha consistido en recolocar a Maassen en el Ministerio del Interior, como secretario de Estado, lo que en la práctica supone un ascenso. Se encargará de la Policía federal, la ciberseguridad y la seguridad pública, según precisó el miércoles Seehofer.