El ministro del Interior de Bélgica apunta a Irán por los ciberataques a supermercados

Archivo - Bandera de Bélgica - Laurie Dieffembacq/BELGA/dpa - Archivo

BRUSELAS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin, ha asegurado este jueves que los servicios de seguridad belgas han encontrado indicios que apuntan a una posible implicación de grupos de piratas informáticos vinculados a Irán en los recientes ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados del país, aunque la Fiscalía Federal mantiene abierta una investigación para esclarecer su autoría.

"En Bélgica, los servicios de seguridad informan de indicios de posibles vínculos con actores iraníes conocidos. La Fiscalía Federal continúa investigando estos elementos", ha afirmado Quintin en declaraciones recogidas por la agencia Belga, después de que las autoridades francesas atribuyeran esta semana a un grupo vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní los ataques similares registrados en octubre en Francia.

El ministro iraní ha asegurado que las autoridades belgas se toman "muy en serio" estos incidentes y que están movilizando "todos los recursos necesarios para identificar la amenaza". "No hay motivos para el pánico, pero seguimos especialmente vigilantes", ha añadido.

Fuentes del Ministerio del Interior belga han aclarado posteriormente a Europa Press que las palabras de Quintin no suponen una atribución oficial de los ataques a Irán, sino que se limitan a señalar la existencia de indicios que apuntan a una posible implicación de grupos vinculados al país.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores belga han trasladado a esta agencia que la investigación sobre los ciberataques continúa en curso y que todavía es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre su autoría, por lo que han evitado atribuir por el momento los incidentes a Irán.

Los ataques, registrados a principios de noviembre, afectaron a los sistemas de refrigeración y congelación de decenas de supermercados belgas, entre ellos establecimientos de Delhaize, Carrefour y Spar, provocando aumentos anormales de temperatura que obligaron a retirar y desechar productos alimentarios. Incidentes similares se produjeron en otros países europeos, entre ellos Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia e Irlanda.

Las declaraciones del ministro del Interior belga llegan después de que la Fiscalía de París atribuyera el pasado lunes los ciberataques registrados en octubre contra unos 700 establecimientos franceses a una unidad de ciberguerra vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, mientras que el Gobierno francés ha reclamado una respuesta europea, incluida la posibilidad de adoptar nuevas sanciones contra los responsables.