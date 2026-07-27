El ministro del Interior francés informa de que el incendio en Gironda está "estable", pero no "controlado"

Un bombero combate las llamas en el departamento francés de Gironda - SERVICIO DE BOMBEROS Y RESCATE DE GIRONDA
MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha informado este lunes de que el incendio en el departamento de Gironda que ha arrasado 42.000 hectáreas está "estable", si bien los efectivos de bomberos no han sido capaces de controlarlo por ahora.
"El incendio está estabilizado, lo que significa que no se ha propagado durante la noche, pero no está controlado y sigue activo", ha indicado durante una rueda de prensa, advirtiendo de que hay que ser "cautelosos" y de que los focos podrían volver a reactivarse en "cualquier momento".
Núñez, que ha instado a la población a no viajar a la región de Gironda, ha advertido de que está previsto que suban las temperaturas a partir de este martes como parte de una nueva ola de calor en el país. "La situación sigue siendo desfavorable", ha dicho.
El ministro ha informado además de que se han registrado 13.566 incendios o focos desde el inicio de la temporada, con una superficie quemada de 116.085 hectáreas. En comparación, en 2022, se quemaron 70.000 hectáreas durante toda la temporada, según ha recogido la cadena francesa BFM TV.
Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, tiene previsto viajar a Gironda en la tarde de este lunes para reunirse con las fuerzas desplegadas en el terreno. La prefectura de Gironda anunció anoche que 84 bomberos han resultado heridos combatiendo las llamas, que han obligado a evacuar a 220.000 personas.