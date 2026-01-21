El ministro del Interior de Rusia visita Cuba en señal de apoyo tras la intervención militar en Venezuela

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ofrece un discurso tras la intervención estadounidense en Venezuela. - Europa Press/Contacto/Joaquin Hernandez

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior de Rusia, Vladimir Kolokoltsev, se encuentra este miércoles de visita oficial en Cuba, donde ha sido recibido por el presidente, Miguel Díaz-Canel, en una señal de apoyo de Moscú ante la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar al presidente, Nicolás Maduro, que ha puesto en el foco mundial a la isla.

El líder cubano ha valorado la "enorme significación" de la visita de la delegación rusa, por "el momento en que se hace", ha indicado la oficina presidencial. El viaje del ministro ruso a Cuba sucede cuando la isla se encuentra en el punto de mira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que instó a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" antes de que "sea demasiado tarde".

Estas amenazas llegan tras el éxito de la operación militar estadounidense en Caracas para detener a Maduro, que se encuentra preso en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera de su juicio en Estados Unidos.

Por su lado, Kolokoltsev ha insistido a su llegada a La Habana en que la operación de Washington fue una "agresión armada no provocada" contra Venezuela. "Este acto no puede justificarse de ninguna manera y demuestra una vez más la necesidad de incrementar la vigilancia y consolidar todos los esfuerzos para contrarrestar factores externos", ha señalado, según recoge el canal estatal ruso Rossiya 1.

El propio embajador ruso en Cuba, Victor Koronelli, ha asegurado que el viaje busca "fortalecer la cooperación bilateral y la lucha contra la delincuencia", según un mensaje en redes sociales. La visita se trata de una señal de apoyo de Moscú a uno de sus tradicionales aliados en un momento en el que Trump ha proclamando el control del hemisferio occidental y lanzado amenazas a Cuba, México o Canadá.