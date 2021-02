El Ministro del Interior de Ucrania denuncia escalada de tensiones en Donbás, donde "la guerra está en marcha"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Ucrania, Arsén Avakov, ha lamentado una escalada de las tensiones en la región de Donbás en las últimas semanas, donde "la guerra está en marcha".

En una entrevista con la cadena 1+1, Avakov ha asegurado que han experimentado "una aguda exacerbación de la situación en las últimas semanas. Ya no hay proceso de paz, en la zona actúan francotiradores y morteros, la guerra está en marcha".

En este sentido, el representante permanente adjunto de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Vladímir Zheglov, informó el miércoles que la Misión Especial de Monitoreo (SMM) de la OSCE en Ucrania ha registrado más de 2.500 violaciones del cese del fuego en Donbás en lo que va de este año.

Las provincias de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, viven desde hace años un conflicto armado que enfrenta a las tropas del Gobierno y a los separatistas prorrusos, sin que los esfuerzos de mediación internacional hayan permitido lograr poner fin a la guerra.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia, cuyo resultado Naciones Unidas estima en unos 13.000 muertos.

Avakov también ha hecho referencia al cierre de tres cadenas de televisión pro rusas a través de un decreto del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para justificar que tiene "fundamentos legales" y que cuentan con material incriminatorio que publicarán "pronto", recoge 'Interfax'.

La medida afecta a las cadenas 112 Ukraine, NewsOne y ZIK, propiedad del diputado Taras Kozak, al que las autoridades ucranianas han sancionado por sus presuntas relaciones con el dirigente pro ruso Viktor Medvedchuk. El decreto aplica una decisión ya suscrita por el Consejo de Seguridad Nacional.

El responsable de Interior ha asegurado que la decisión no se había tomado antes porque no había "voluntad política", mientras que ha pedido que "no confundan la libertad de expresión y el veneno propagandístico".