Un ministro de Israel carga contra Merz por sus críticas por la situación en Cisjordania

Archivo - El ministro de Finanzas de Israel y presidente del partido Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha cargado duramente este martes contra el canciller de Alemania, Friedrich Merz, por sus críticas a las autoridades israelíes por la situación en Cisjordania y ha recalcado que "no volverán los tiempos en los que los alemanes dictaban a los judíos dónde podían o no podían vivir".

"Los tiempos en que los alemanes dictaban a los judíos dónde podían o no vivir han terminado y no volverán. No nos obligarán a vivir de nuevo en guetos, y menos aún en nuestra propia tierra", ha dicho el político ultraderechista a través de un mensaje publicado en redes social.

"Nuestra vuelta a la Tierra de Israel, nuestra patria bíblica e histórica, es la respuesta a cualquiera que intentara o intente destruirnos, y no nos disculparemos ni una vez", ha señalado Smotrich, quien ha agregado que ante el Día de Recuerdo de Holocausto, que se celebra hoy, Merz "debería inclinar la cabeza y pedir perdón mil veces en nombre de Alemania".

Así, ha criticado al canciller alemán por "atreverse a dar lecciones de moral" a Israel sobre "cómo comportarse ante los nazis de esta generación, que asesinaron, violaron, masacraron, quemaron a mujeres, ancianos y niños en la masacre más horrible perpetrada contra el pueblo judío desde el terrible Holocausto".

Smotrich, que ha hecho así referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha reseñado que Israel "no aceptará instrucciones de líderes hipócritas en Europa, un continente que está perdiendo de nueva su conciencia y su capacidad de distinguir entre el bien y el mal".

El ministro de Finanzas ha respondido así a un mensaje de Merz en el que mostró su "profunda preocupación" por "los acontecimientos en los territorios palestinos", tras trasladar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que "no debe haber una anexión 'de facto' de Cisjordania", ante los pasos en este sentido por parte de las autoridades de Israel.

En respuesta a las palabras de Smotrich, el embajador israelí en Alemania, Ron Prosor, ha condenado "de forma inequívoca" las acusaciones del ministro contra Merz y ha lamentado que "erosionan la memoria del Holocausto y lo presentan de una forma distorsionada".

"Es totalmente posible y legítimo discutir todo el rato con los desacuerdos políticos con los alemanes, especialmente en este día, que es muy emotivo, pero cosas como esta son exactamente las que erosionan la memoria del Holocausto y presentan las cosas de una manera distorsionada", ha argumentado en declaraciones concedidas a la emisora pública israelí, Kan.

Prosor ha esgrimido que "todo el mundo mantiene grandes críticas al aumento del antisemitismo en Alemania y a la negativa a la existencia de Israel", si bien ha subrayado que "Merz es un gran amigo de Israel". "Muchas cosas que hace Alemania son inaceptables para nosotros, y hay cosas que hacemos nosotros que son inaceptables para ellos, pero Alemania ha demostrado, especialmente ante las grandes críticas contra Israel en Europa, que es nuestro principal amigo", ha zanjado.

Las críticas de Merz fueron vertidas en el contexto de la aceleración de la construcción de asentamientos en Cisjordania y ante el repunte de los ataques por parte de colonos y las fuerzas israelíes contra palestinos en esta parte de los Territorios Palestinos Ocupados, una situación igualmente denunciada por Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales.