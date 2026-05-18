El ministro de Sanidad de Irán agradece al CICR su postura sobre la guerra y "la continua cooperación humanitaria"

Archivo - Los equipos de rescate de la Media Luna Roja Iraní (IRCS) participan en el rescate de un edificio destruido por un ataque aéreo en el contexto de la guerra. - Europa Press/Contacto/Ircs - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Sanidad de Irán, Mohamad Reza Zafarghandi, ha agradecido este lunes a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, su postura respecto a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, al tiempo que "la continua cooperación humanitaria".

En una cita en Suiza en los márgenes de la Asamblea Mundial de la Salud, Zafarghandi ha tratado con Spoljaric la situación humanitaria en Irán y los daños causados por la ofensiva estadounidense. Ante la dirigente del CICR, ha reivindicado la presencia del Ministerio de Salud "desde las primeras horas de la agresión para prestar asistencia a la población", junto a equipos de la Media Luna Roja Iraní (IRCS), servicios de emergencia y el cuerpo de bomberos.

Así las cosas, Zafarghandi ha agradecido a la Cruz Roja "su postura durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán", y "la continua cooperación humanitaria con las agencias iraníes", ha informado la agencia de noticias IRNA.

Por su lado, Spoljaric ha señalado la ayuda humanitaria enviada a Irán en el contexto de la guerra y su preparación preparada para responder a necesidades urgentes.

Según la versión del Gobierno iraní de la reunión, la dirigente del CICR ha condenado los ataques a infraestructuras civiles y reivindicado la respuesta de emergencia de Teherán.