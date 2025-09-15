El ministro de Seguridad de Israel aboga por construir un "vecindario de lujo" sobre las ruinas de Gaza

Archivo - El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha abogado este lunes por construir un "vecindario de lujo" sobre las ruinas de la Franja de Gaza, al tiempo que ha defendido la importancia de promover una "migración voluntaria" fuera del enclave palestino una vez finalice la ofensiva.

"Vamos a terminar la misión, a ocupar Gaza y a impulsar un proceso migratorio", ha apuntado durante una intervención ante altos cargos de la Policía israelí con motivo de un brindis celebrado de cara a la festividad de Rosh Hashaná, el año nuevo judío.

Así, ha asegurado que una vez se cumple con lo previsto, "se establecerá en la zona un vecindario en el que residirán los agentes de Policía". "Cerca de la costa. Será perfecto", ha afirmado, al tiempo que ha descrito este vecindario como "lujoso" y con vistas al Mediterráneo.

"Ha llegado el momento de asentarse, de la migración voluntaria (de gazatíes). Hay que imponer la pena de muerte para todos aquellos terroristas", ha apuntado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Así se ha referido a la propuesta de ley presentada para aplicar la pena de muerte a los "terroristas palestinos" después del ataque perpetrado la semana pasada en Jerusalén, donde se registró un tiroteo en una parada de autobús que se saldó con seis muertos.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que su Gobierno no está buscando un "reasentamiento" en Gaza a pesar de que varios ministro de su Gabinete así lo han solicitado.