El ministro de Seguridad de Israel sugiere matar cada noche de forma "selectiva" a unos "30 o 40" palestinos en Gaza

Archivo - El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gvir. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha sugerido que el Ejército de Israel debería matar cada noche y de forma "selectiva" entre "30 y 40" palestinos en la Franja de Gaza dado que "no merecen vivir allí".

Ben Gvir, que ha sido condenado en el pasado por realizar comentarios racistas, ha señalado que Israel debería construir "asentamientos judíos" en el enclave palestino, donde los residentes "ni siquiera son personas", según declaraciones recogidas por el diario británico 'Financial Times'.

En este sentido, ha criticado la decisión del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de reducir las operaciones militares en la zona a medida que la Administración estadounidense ejerce presión sobre el país para sacar adelante el plan de paz del presidente, Donald Trump.

Además, ha recalcado la importancia de los asentamientos y ha instado a "fomentar la emigración". "Cuanta más, mejor", ha aclarado respecto a unos asentamientos que fueron desmantelados en 2005 en el marco del plan de retirada israelí, que supuso el desmantelamiento de aproximadamente una veintena de ellos.

"Y en cuanto a los terroristas, no debe haber emigración para ellos. Simplemente debemos matarlos uno a uno", ha sostenido el ministro, que se encarga de supervisar el sistema policial y penitenciario israelí.

Sus palabras han suscitado críticas por parte de las autoridades iraníes, que han afirmado que es trata de una "cuota nocturna para las matanzas en Gaza". "Este criminal sionista habla simultáneamente de la expulsión de los palestinos y la construcción de asentamientos en toda Gaza. Estas confesiones deben registrarse y preservarse para el día del ajuste de cuentas y el juicio de estos criminales", ha apuntado el vicemninistro de Exteriores de Irán, Kazem Qaribabadi, en un comunicado.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, sitúan en más de 73.380 los palestinos murtos y en cerca de 174.300 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques perpetrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.