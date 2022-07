Los ministros de Interior y Comunicaciones de Israel anuncian una candidatura conjunta para las elecciones

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El partido Yamina de la ministra del Interior, Ayelet Shaked, y el partido Derech Eretz del ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel, se presentarán juntos bajo el nombre de Haruach Hatzionit (El Espíritu Sionista) para las elecciones a la Knesset del próximo 1 de noviembre.

Así lo han anunciado este miércoles en una publicación en Twitter en la que ambos aparecen en una foto firmando el documento de coalición de sus partidos con el siguiente mensaje: "Con la ayuda de Dios lo haremos y saldremos adelante".

La fusión marca el final de más de dos semanas de especulaciones que comenzaron después de que Hendel y Hauser se quedaran fuera de la fusión entre Azul y Blanco y Nueva Esperanza el pasado 10 de julio, según ha informado 'The Jerusalem Post'.

De pie uno al lado del otro después de firmar el acuerdo de coalición, la ministra del Interior ha dicho que la nueva alianza funcionaría para un amplio Gobierno nacional sionista que incluya tanto al partido Likud liderado por Netanyahu como al centro-izquierda, aunque no a los árabes.

"Sólo un voto por el espíritu sionista garantizará un amplio Gobierno nacional sionista", ha anunciado Shaked, añadiendo que "el Ejecutivo israelí no puede depender de un partido árabe".

Asimismo, el ministro de Comunicación, que se resistió a una asociación con el ex primer ministro Benjamin Netanyahu en la legislatura saliente, ha detallado que un "gobierno de unidad" abarcaría desde el Likud hasta la izquierda.

"Lo digo con toda claridad antes de las elecciones: [queremos] un Gobierno que esté compuesto por el Likud y el centro-izquierda. No hay otro camino. En este Gobierno hemos aprendido que la exclusión de la mitad del pueblo conduce a la inestabilidad", ha sostenido Hendel, afirmando que el Espíritu Sionista impulsará un gobierno de unidad, según ha recogido 'The Times of Israel'.

Shaked y Hendel ayudaron a liderar la coalición de Gobierno conformada por ocho partidos de rincones políticos de derecha, izquierda, centro y árabe con la promesa de derrocar al entonces primer ministro Netanyahu. Ahora, finalmente, han decidido dar marcha atrás en el veto al líder de Likud.

Por otra parte, el primer ministro israelí, Yair Lapid, ha deseado buena suerte a Shaked y Hendel. "Felicitaciones a la ministra del Interior y al ministro de Comunicaciones por el establecimiento del partido Espíritu Sionista. Continuaremos trabajando juntos por los ciudadanos de Israel", ha manifestado a través de su cuenta en la red social Twitter.

El actual Gobierno asumió el poder en junio de 2021 tras doce años consecutivos de Netanyahu como primer ministro de Israel. La coalición, no obstante, está formada por ocho partidos que abarcan todo el espectro político después de un histórico acuerdo para evitar unas nuevas elecciones, después de que tuvieran que celebrarse cuatro comicios en dos años ante la incapacidad de formar mayorías.