Minnesota desafía a Trump y anuncia una investigación propia sobre la muerte del hombre tiroteado por agentes federales

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha informado a Washington de que las autoridades estatales van a abrir una investigación propia sobre la muerte de un hombre este sábado durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis.

"No se puede confiar en el gobierno federal para llevar esta investigación. El estado la llevará. Punto", ha afirmado Walz en una rueda de prensa en un claro gesto de desafío a la administración federal que lidera el presidente Donald Trump, que ha obstaculizado el acceso a la zona del incidente. "El sistema de justicia de Minnesota tendrá la última palabra", ha remachado.

Walz ha cuestionado además las "mentiras" de la versión de las agencias federales sobre lo ocurrido. "Gracias a Dios tenemos el vídeo porque según el Departamento de Seguridad Interior estos siete heroicos tipos se enfrentaron a la carga de un batallón o algo así", ha afirmado. "No tiene sentido. Son mentiras. Este debe ser el momento de decir 'basta'", ha añadido.

El gobernador ha relatado que ha visto e lvídeo "desde varios ángulos" y "es repugnante". "Donald Trump. Se lo pido otra vez. Retire esta fuerza de Minnesota. Están sembrando el caos y la violencia", ha reprochado.

Por otra parte, Walz ha asegurado que cargarán al gobierno federal los gastos de la movilización de la Guardia Nacional. "Ya basta. Ponga fin a esto. No podemos vivir así. Nuestros hijos están conmocionados", ha afirmado.

Este sábado un agente de la Patrulla Fronteriza ha matado a un ciudadano estadounidense durante una operación del ICE para capturar a un extranjero en el centro de Minneapolis. Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado. Las autoridades locales y estatales piden el fin de la operación del ICE.