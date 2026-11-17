Archivo - Observadores de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) - EVAN SCHNEIDER / MINURSO - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) completará su proceso de retirada el 31 de enero de 2027, según ha confirmado el responsable del proceso de repliegue del contingente internacional, Alexander Ivanko, como consecuencia de la no renovación de su mandato por parte del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ivanko ha señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión marroquí Medi1 TV que el proceso ha dado inicio con la retirada de efectivos a ambos lados del muro de separación levantado por Rabat en la zona ocupada de Sáhara Occidental y la "zona de amortiguamiento".

"Esperamos que el 31 de enero sea nuestro último día aquí", ha manifestado, antes de resaltar que se día se arriaría la bandera de la ONU. Asimismo, ha destacado la "excelente" cooperación con las autoridades de Marruecos en el marco del proceso de retirada de los 'cascos azules'.

"Mantengo una comunicación constante con el responsable de la delegación marroquí encargada del proceso de liquidación (de la MINURSO)", ha señalado Ivanko, quien ha dado las gracias a Rabat por esta "excelente cooperación" y por "haber proporcionado todo lo necesario para que la salida se desarrolle en condiciones adecuadas".

Las palabras de Ivanko han tenido lugar después de que un primer grupo de militares de la misión abandonara la ciudad de El Aaiún con destino a Casablanca, una operación que fue supervisada por él mismo desde el aeropuerto de la primera localidad.

La falta de renovación del mandato de la MINURSO se produjo después de que Rusia vetara el 30 de octubre una propuesta de resolución presentada por Estados Unidos que respaldaba el plan de autonomía marroquí para Sáhara Occidental, al considerar que el texto se apartaba del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Moscú también presentó una resolución alternativa para prorrogar el mandato de la misión sin hacer referencia a la propuesta de Rabat, pero fue vetada igualmente por Washington.

Tras ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó que la retirada del contingente internacional --desplegado tras la creación de la MINURSO en 1991-- no supone la perdida de los derechos del pueblo saharaui, defendiendo especialmente el derecho de autodeterminación.

ACUSACIONES DEL POLISARIO A RABAT

En este contexto, el representante del Frente Polisario ante la ONU, Sidi Mohamed Omar, ha enviado una carta a la presidenta del Consejo de Seguridad, Sanita Pavluta-Deslandres, para acusar a Marruecos y sus aliados de "socavar" el mandato de la MINURSO. "El Estado ocupante marroquí, con el apoyo de determinados miembros del Consejo de Seguridad, hizo todo lo posible para obstaculizar y socavar el mandato de la MINURSO desde su creación", ha afirmado.

"Por consiguiente, el Estado ocupante y sus aliados asumen la plena responsabilidad de haber socavado el mandato de la MINURSO y de las consecuencias que puedan derivarse de la interrupción de las operaciones de la misión en Sáhara Occidental", ha manifestado en su misiva, tal y como ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.

Omar ha argumentado que "la causa principal" de la falta de acuerdo para la renovación del mandato de la misión "fue el proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos, que reflejaba plenamente la posición nacional del Gobierno estadounidense, así como la posición del Estado ocupante marroquí", un "bloqueo" que "se agravó por un pequeño número de Estados miembro que mostraron con sus posiciones apoyo a la política expansionista marroquí".

Además, ha aprovechado par acusar a Rabat de "obstruir" un referéndum que hbía aceptado "formalmente", unas labores que continuaron "sin que se le exigiera ninguna rendición de cuentas ni se le impusiera castigo alguno". De esta forma, ha afirmado que la votación "no se celebró no por su 'inviabilidad' en sí misma, como afirman algunos, sino porque el Estado ocupante marroquí temía el resultado del referéndum".

Omar ha esgrimido que el plan de autonomía de Marruecos "no es más que una farsa y un intento colonial típico de dar legitimidad a la ocupación marroquí ilegal de Sáhara Occidental" y ha reiterado que "los Estados que realmente se comprometen con el Derecho Internacional y los valores democráticos no deberían asociarse con el régimen marroquí ni apoyar sus políticas expansionistas, basadas en la imposición de hechos consumados en el Sáhara Occidental ocupado".

RECHAZA QUE MARRUECOS PUEDA DAR "LECCIONES" SOBRE DDHH

Por último, ha rechazado el argumento de Rabat sobre la necesidad de encontrar "soluciones duraderas" para los refugiados saharauis que se encuentran en campamentos en Argelia y ha recordado que estas personas "no se convirtieron en refugiados por circunstancias naturales o medioambientales, ni como resultado de una guerra civil", si no a causa de "la invasión militar marroquí" en 1975.

"Ninguna cantidad de desinformación puede ocultar la cruda verdad de que el Estado ocupante marroquí es testigo de situaciones en las que millones de marroquíes sufren pobreza extrema y miseria severa, y condiciones que los despojan de su dignidad humana", ha explicado.

"En lugar de fingir 'preocupación' por los refugiados saharauis, e instar a otros a adoptar la misma postura, el régimen marroquí debería proporcionar el mínimo de condiciones para una vida digna a su pueblo, antes de intentar dar lecciones a otros sobre el Derecho Internacional Humanitario, un derecho que este mismo régimen se ha dedicado a violar en el Sáhara Occidental ocupado", ha apostillado.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.