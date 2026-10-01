Moldavia convoca al embajador ruso para protestar por la caída de varios drones en su territorio

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Moldavia. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Moldavia ha presentado este jueves una nota de protesta ante el embajador ruso en Chisináu, Oleg Ozerov, que ha sido convocado por las autoridades tras la caída de varios drones en su territorio moldavo.

"El Ministerio de Exteriores ha convocado al embajador de la Federación de Rusia ante Moldavia y le entregó una nota de protesta después de que tres drones violaran el espacio aéreo de Moldavia en un solo día. Dos de ellos cayeron y explotaron en territorio del país", ha indicado la cartera en un comunicado.

No obstante, el propio diplomático ruso ha indicado que la parte moldava no ha aportado "ninguna prueba" de que dichos artefactos fueran de origen ruso y ha lamentado la situación: "estamos hartos de acusaciones infundadas contra nosotros", ha declarado.

El miércoles, el Gobierno de Moldavia advirtió de que tres drones violaron el espacio aéreo del país, dos de los cuales habrían caído y explotado en territorio de Moldavia, si bien no es la primera vez que las autoridades hallan restos de drones cuya procedencia no ha sido demostrada de momento.