Moldavia denuncia la violación de su espacio aéreo por parte de dos misiles de crucero rusos

Archivo - Efectivos de EEUU realizan maniobras con el Ejército de Moldavia. - Msgt. Chad Mcmeen / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Moldavia ha denunciado este miércoles que dos misiles de crucero lanzados por Rusia han cruzado su espacio aéreo, entrando en territorio moldavo, en el contexto de los ataques "masivos" contra Ucrania.

"El sistema nacional integrado de vigilancia ha informado de la entrada en el espacio aéreo nacional de dos misiles de crucero de tipo 'Banderol' (S8000)", ha indicado la institución militar de Moldavia "en el contexto de los ataques masivos de Rusia contra Ucrania".

Según ha detallado, un primer misil cruzó la frontera estatal a las 06:04 horas, procedente de la región de Odesa, en Ucrania y abandonó el espacio aéreo nacional a las 06:09 horas, dirigiéndose hacia otro punto de la misma región.

Un segundo misil, solo unos minutos después, a las 06:06 horas, ha cruzado procedente Limanske y con dirección hacia Razdelnaia, ambas localidades en la región de Odesa.

"El Centro de Operaciones Aéreas continúa vigilando el espacio aéreo en coordinación con las autoridades competentes y los socios correspondientes", ha explicado el Ministerio de Defensa moldavo.