Morales denuncia un plan para que policías disfrazados de cocaleros dispararan a militares en 2020

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente boliviano y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ha denunciado este domingo un plan para que policías se disfrazaran de cocaleros y dispararan a militares en 2020 para propiciar una intervención extranjera y evitar la victoria de su correligionario Luis Arce en las elecciones presidenciales.

La información se la proporcionaron "los mismos hermanos policías y militares" y que el objetivo habría sido culpar de estos ataques a los cocaleros en la región del Trópico de Cochabamba, ha explicado Morales en su programa en Radio Kausachun Coca.

"Ahora nos informamos, cruzamos información, totalmente confirmado, ¿Cuál era el plan? Empezaban los ejercicios militares y la Policía tenía que disfrazarse de civiles, de cocaleros o de paisanos, para disparar al Ejército y echar la culpa al movimiento campesinos del Trópico y con eso justificar una intervención militar extranjera y con esa intervención militar extranjera suspender las elecciones", ha apuntado.

Este plan se enmarca en las acciones del Gobierno dirigido por Jeanine Áñez para realizar provocaciones en la zona cocalera de Cochabamba, buscando una reacción que justifique la suspensión de las elecciones en las que ganó Arce.

Por otra parte, Morales ha criticado al vicepresdiente de Arce, David Choquehuanca, quien encabeza una oposición interna en el MAS. "Yo digo, la mayoría de los vicepresidentes son conspiradores, menos (su vicepresidente) Álvaro García Linera", ha afirmado.

"A mí cuando estaba Álvaro García Linera de vicepresidente nunca me han condicionado, nunca me ha chantajeado, nunca me ha sugerido" ministros, ha reprochado.