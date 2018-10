Moscovici renuncia a ser cabeza de lista de la familia socialista en las próximas elecciones europeas

Publicado 04/10/2018 17:17:14 CET

BRUSELAS, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actual comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha renunciado este jueves a ser el cabeza de lista (o 'Spitzenkandidat', en alemán) del Partido Socialista Europeo (PES) en las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en mayo de 2019.

En una carta dirigida al presidente del PES, Sergei Stanishev, Moscovici explica que no puede liderar la candidatura de la familia socialdemócrata europea porque "no se dan las condiciones políticas" para que pueda liderar la lista del Partido Socialista francés en los mismos comicios, una cuestión que considera "fundamental" para también liderar la campaña a nivel europeo.

"Nuestro 'spitzenkandidat' debe ser elegido en primer lugar en su país. Esto es para mí un principio democrático fundamental. Desafortunadamente, he llegado a la conclusión de que no se cumplen las condiciones políticas para que yo lidere una campaña en Francia para el PS francés debido a profundos desacuerdos con su línea política y estrategia sobre Europa", explica en la misiva.

"En estas circunstancias, no es posible que yo considere una candidatura para liderar la familia socialista europea", añade el responsable de Asuntos Económicos de la actual Comisión Europea.

Moscovici ha destacado que ha estado "pensando" sobre la posibilidad de optar a ser el cabeza de lista de los socialistas europeos, una idea que "muchos de nuestros amigos del PES han mencionado".

No obstante, el francés ha subrayado que su renuncia "no es el fin del camino", al tiempo que ha asegurado que seguirá impulsando la "agenda política" por la que ha "luchado" durante sus años como comisario formando parte de la campaña electoral, aunque en la carta no aclara cómo quiere hacerlo ni en qué posición.

Moscovici defiende también que las elecciones de mayo serán "un momento decisivo" para el futuro de una Europa que se enfrenta a "amenazas existenciales" y sobre todo "al avance de movimientos populistas e iliberales".

"Hay un futuro para la izquierda, las ideas progresistas son el futuro", reivindica el francés en la carta, en la que también remarca que "más que nunca" es momento de que los socialistas europeos permanezcan "juntos" para que "venza" su visión de Europa. "Me dedicaré a esta lucha con determinación y entusiasmo", ha prometido.

Con la renuncia de Moscovici, el único candidato a ser el cabeza de lista del Partido Socialista Europeo es el vicepresidente del Ejecutivo comunitario para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic. El periodo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 18 de octubre.