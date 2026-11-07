Moscú advierte que responderá de forma "dolorosa" a Viena tras la expulsión de sus cuatro diplomáticos

Archivo - Embajada rusa en Austria - He Canling / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha advertido de que responderá de manera "proporcionada pero dolorosa" a la reciente expulsión de cuatro diplomáticos rusos decretada por las autoridades de Austria, según ha informado este sábado el viceministro de Exteriores ruso, Dmitri Liubinski, a la agencia estatal TASS.

El diplomático ha subrayado que cualquier acción inamistosa por parte de las autoridades austriacas "siempre ha recibido y continuará recibiendo una respuesta proporcional por la parte rusa", asegurando que, aunque la medida resultará "inevitablemente dolorosa para Viena", no ha sido una elección de Moscú.

Las declaraciones se producen dos semanas después de que el Ministerio de Exteriores austriaco declarase el pasado 23 de octubre persona 'non grata' a cuatro miembros de la delegación diplomática rusa y les ordenase abandonar el territorio nacional, acusándoles de intervenir en actividades inadecuadas para sus cargos.

Entre los afectados se encuentran tres diplomáticos de la Embajada rusa en Austria, señalados por participar en "actividades incompatibles con su estatus diplomático", y un miembro de la de la delegación de Rusia ante la OSCE para la Seguridad Militar y el Control de Armamentos, sancionado por el mismo motivo.

La representación de Moscú en Viena acusó a Austria de seguir "ciegamente" la postura colectiva "anti-rusa" de Occidente y garantizó en su momento que que "estas acciones inevitablemente tendrían una respuesta adecuada", sin revelar más detalles sobre el alcance de una eventual réplica.