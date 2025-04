MSF alerta de que el "asedio mortal" de Israel a Gaza provoca el agotamiento de medicinas esenciales

Niños palestinos desplazados en un vertedero en el área de Yarmuk, en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, en medio de la ofensiva del Ejército de Israel (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

La ONU dice que "esta forma deliberada de hacer daño condena a miles de personas a tener que sufrir una muerte lenta"

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este miércoles de que el "asedio mortal" impuesto hace un mes por Israel a la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza está provocando el agotamiento de medicinas esenciales, lo que "condena a la población a un sufrimiento insoportable".

"Mediante su asedio mortal, las autoridades israelíes han condenado a la población de Gaza a un sufrimiento insoportable", ha dicho la coordinadora de emergencias de MSF en Gaza, Myriam Laaroussi. "Esta forma deliberada de hacer daño condena a miles de personas a tener que sufrir una muerte lenta. El asedio debe terminar inmediatamente", ha agregado.

MSF ha indicado que el bloqueo, que ha provocado que desde hace más de un mes no hayan entrado a la Franja camiones comerciales ni de ayuda humanitaria, deja expuestos a los palestinos a quedarse sin atención médica, alimentos y agua, entre otros bienes, en medio del recrudecimiento de la ofensiva israelí contra el enclave costero.

Así, ha hecho un llamamiento a las autoridades israelíes para que cesen inmediatamente el "castigo colectivo" a los palestinos y pongan fin a su "inhumano asedio" a Gaza, así como que el país cumpla sus responsabilidades como potencia ocupante y que sus autoridades faciliten la entrada de ayuda humanitaria en Gaza "a gran escala".

El bloqueo, impuesto el 2 de marzo y al que se sumó el corte de la electricidad una semana después, ha derivado en el periodo más largo sin que entren camiones en la Franja desde el comienzo de la ofensiva israelí, desatada en respuesta a los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos.

La ONG ha explicado que el bloqueo ha obligado a sus equipos en la Franja a racionar los analgésicos, a ofrecer tratamientos menos eficaces o a rechazar a los pacientes por falta de medicamentos, si bien también se están quedando sin suministros quirúrgicos como anestésicos, antibióticos pediátricos y medicamentos para enfermedades crónicas como epilepsia, hipertensión y diabetes.

De esta forma, los trabajadores sanitarios de MSF que trabajan en varias clínicas de atención primaria están teniendo que llevar a cabo curas de heridas sin proporcionar analgésicos a los pacientes, al tiempo que han tenido que dejar de donar bolsas de sangre al Hospital Naser, situado en la ciudad de Jan Yunis (sur), ya que la organización se ha quedado sin existencias.

La organización ha apuntado además que la falta de jabón y de agua limpia se traduce en un aumento "importante" del número de personas que presentan afecciones cutáneas, entre ellas la sarna, a pesar de lo cual sus equipos sólo pueden dar "pequeñas cantidades de pomada para aliviar el dolor".

En esta línea, ha subrayado que para las personas con enfermedades no transmisibles, como hipertensión y diabetes, las consecuencias de la falta de tratamiento pueden acarrear graves complicaciones, como discapacidades permanentes y, en algunos casos, incluso la muerte, pese a lo cual MSF sólo ha podido dar medicamentos a estas personas para cubrir sus necesidades durante un periodo de siete a diez días, por lo que muchos ya se han quedado sin ellos.

"No me queda medicación para la tensión. Durante dos días, mi hijo intentó encontrar algo en distintos lugares, pero no lo logró", ha explicado Sobheya al Beshiti, paciente de la clínica de MSF en Attar, en Jan Yunis. "¿Qué puedo hacer? Si no tomo mi anticoagulante, mi nariz empieza a sangrar y empiezo a toser sangre", ha relatado.

Una madre embarazada en una clínica de MSF en el 'area segura' de Al Mauasi, en los alrededores de Jan Yunis, ha afirmado además que sus niveles de sangre y su peso "son bajos". "No hay suficientes alimentos para poder coger algo de peso o aumentar mis niveles de sangre", ha dicho, antes de agregar que la subida de precios "es un gran problema", ya que provoca que "la gente no puede permitirse comprar artículos de primera necesidad debido a lo caro que está todo".