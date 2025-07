MSF alerta de que los niveles de desnutrición están en "máximos históricos" en dos de sus centros en Gaza

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este viernes de que los niveles de desnutrición aguda entre la población palestina en la Franja de Gaza está alcanzando "máximos históricos" en dos de sus centros, en medio del ahondamiento de la crisis humanitaria a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y las extensas restricciones a la entrega de ayuda en este territorio costero.

MSF ha indicado que sus equipos en la clínica en Al Mauasi (sur) y en la ciudad de Gaza (norte) han registrado el mayor número de casos de desnutrición "jamás contabilizados" por los equipos de la organización en la región. Así, en la clínica en la ciudad de Gaza el número de pacientes en esta situación "se ha incrementado exponencialmente en menos de dos meses", pasando de 293 casos en mayo a 983 a principios de julio.

Además, ha resaltado que gran parte de los inscritos en las clínicas de la ONG son menores de edad, con uno de cada tres con entre seis meses y dos años. Actualmente, más de 700 mujeres embarazadas y lactantes y casi 500 niños y niñas con desnutrición grave y moderada están inscritos en estos dos centros de alimentación terapéutica ambulatoria, según ha especificado la organización.

"Es la primera vez que presenciamos una magnitud tan grave de casos de desnutrición en Gaza", ha dicho Mohamed abú Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza. "La hambruna en Gaza es intencionada. Podría terminar mañana si las autoridades israelíes permiten la entrada de alimentos a gran escala", ha lamentado.

MSF ha explicado que la desnutrición en Gaza es resultado de "decisiones deliberadas y calculadas" por parte de las autoridades israelíes, entre ellas la limitación de la entrada de alimentos "al mínimo indispensable para la supervivencia" y la "militarización de los medios de distribución", al tiempo que "se destruye la mayor parte de la capacidad local de producción alimentaria".

En este sentido, Joanne Perry, médico de MSF, ha argumentado que "muchos bebés nacen prematuramente debido a la desnutrición generalizada entre las mujeres embarazadas y a los deficientes servicios de agua y saneamiento". "Nuestra unidad de cuidados intensivos neonatales (en el hospital Al Helu) está gravemente saturada, con hasta cuatro o cinco bebés compartiendo una sola incubadora", ha relatado.

"Esta es mi tercera vez en Gaza y nunca había visto algo así", ha señalado Perry. "Las madres me piden comida para sus hijas e hijos, las mujeres con seis meses de embarazo a menudo no pesan más de 40 kilogramos. La situación es extremadamente crítica", ha alertado.

DRÁSTICO AUMENTO DE LOS PRECIOS

La ONG ha recordado que, antes del inicio de la ofensiva israelí, Gaza dependía en gran medida de la entrada de bienes y suministros, con un promedio de 500 camiones entrando a la Franja cada día. Sin embargo, desde el 2 de marzo de 2025, cuando Israel reforzó su bloqueo, el número de camiones que han accedido a la Franja no llega a los 500, lo que ha provocado escasez y un drástico aumento de los precios.

De esta forma, ha apuntado que incluso los productos básicos están fuera del alcance de la mayoría de la población, con un kilogramo de azúcar en venta por unos 76 dólares (cerca de 65 euros), mientras que un kilo de patatas o harinas cuesta casi 30 dólares (alrededor de 26 euros), según los datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA), lo que ha llevado a muchas familias a reducir sus ingestas a una única comida al día, sin acceso a pan, verduras frescas o proteínas suficientes.

La situación ha llevado a los padres y madres a saltarse comidas para alimentar a sus hijos. "Soy madre y no puedo culparles porque yo haría lo mismo", ha dicho Nur Nijim, supervisora del equipo de enfermería de MSF. "Pero me siento impotente como profesional de la salud. Las personas tienen hambre y nos pide alimentos terapéuticos, pero no tenemos suficientes y solo podemos prescribirlos a personas con diagnóstico de desnutrición", ha subrayado.

Por ello, MSF ha pedido un acceso humanitario sin restricciones, un flujo sostenido de alimentos y ayuda médica a Gaza, además de protección de la población civil, al tiempo que ha recalcado que los pacientes con desnutrición "son solo la parte visible de una crisis mucho mayor", dado que los equipos médicos son testigos de cómo los pacientes y sus cuidadores pierden peso rápidamente, contraen infecciones prolongadas y sufren fatiga visible.

La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha dejado hasta la fecha más de 58.600 palestinos muertos, tal y como han denunciado las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien se teme que la cifra sea superior.