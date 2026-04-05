MSF denuncia que lleva desde enero sin importar equipos médicos para operar en la Franja de Gaza

Archivo - Imagen de un centro médico de MSF en Jan Yunis (Gaza) - Europa Press/Contacto/Naaman Omar - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Médicos sin Fronteras ha denunciado este fin de semana que lleva desde el 1 de enero de este año sin conseguir que entren equipos médicos para operar en sus centros de la Franja de Gaza en medio de las fricciones con Israel sobre la firma de una cuestionada orden de registro para trabajar en el enclave palestino.

En un comunicado publicado el sábado en su web, la ONG denuncia "una grave escasez de medicamentos para enfermedades no transmisibles" y "niveles críticamente bajos de medicamentos esenciales para enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la tiroides, el asma y otras enfermedades respiratorias".

"También estamos observando escasez de materiales de curación en nuestros centros médicos, como gasas y compresas. Esta escasez afectará a todas nuestras actividades relacionadas con el cuidado de heridas, especialmente en nuestro hospital de campaña, donde proporcionamos apósitos para cuidados postoperatorios, cirugías y heridas traumáticas", ha lamentado la ONG.

La escasez de equipos médicos está generando "una enorme presión" sobre las actividades de sus cooperantes en Gaza, lo que obliga a "posponer o suspender cirugías".

"Estas demoras y suspensiones pueden tener graves consecuencias para los pacientes y su recuperación", concluye la ONG.

En respuesta, la autoridad israelí sobre los territorios palestinos ocupados, la COGAT, denuncia que las informaciones de la ONG son un "engaño deliberado" y que es consecuencia de la negativa de MSF "a cumplir con los requisitos de registro obligatorios, protocolos diseñados para impedir la infiltración terrorista".

MSF se ha negado a acatar esta orden de registro que obliga a la ONG a incluir los nombres de sus empleados palestinos, lo que significa ponerlos en el punto de mira del Ejército israelí. Cabe recordar que el Tribunal Supremo de Israel suspendió provisionalmente a mediados de febrero la orden para prohibir la actividad de estas ONG que incumplieran estos requisitos.

Ello no ha impedido que la COGAT haya redoblado sus críticas a MSF que "sigue demostrando ser una organización política, no humanitaria" y a la que ha exigido que "se atenga a los hechos".

CUATRO MUERTOS EN LOS ÚLTIMOS ATAQUES ISRAELÍES

Mientras tanto, fuentes médicas palestinas han denunciado que al menos cuatro civiles palestinos han muerto en los bombardeos israelíes de este domingo en la Franja de Gaza.

Según la agencia Sanad, los cuatro civiles murieron al este de la ciudad de Gaza, cuando un bombardeo israelí atacó una concentración de civiles en las inmediaciones de la rotonda de la plaza de Al Shawa.