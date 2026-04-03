MSF denuncia la muerte de diez personas en un ataque achacado a las RSF contra un hospital en el sur de Sudán

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MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este viernes la muerte de al menos diez personas, ente ellas siete miembros del personal sanitario, en un ataque achacado a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el estado de Nilo Blanco, en el sur de Sudán.

La responsable de emergencias de MSF para Sudán, Esperanza Santos, ha afirmado que se trata de un ataque "en el corazón mismo de la atención sanitaria" y ha recalcado que "alcanzó el hospital Al Jabalain". "Hubo dos impactos: uno en el quirófano y otro en el área de maternidad", ha alertado.

"Este ataque inaceptable ha dejado al menos 10 personas muertas, entre ellas siete miembros del personal sanitario, algunos de los cuales habían trabajado anteriormente con Médicos Sin Fronteras. La gravedad del ataque es aún mayor por haberse producido durante una campaña de vacunación infantil", ha aseverado.

Así, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, entre los que había "amigos y antiguos compañeros". "Como parte de nuestra respuesta de emergencia, MSF suministró combustible para que cuatro ambulancias del Ministerio de Salud pudieran trasladar a los pacientes desde Al Jabalain hasta Kosti, a unos 80 kilómetros", ha explicado.

El pasado 20 de marzo, un ataque mortal perpetrado por las Fuerzas Armadas de Sudán contra el Hospital El Daein, en Darfur Este, dejó más de 70 muertos, entre ellos 15 niños.

"Condenamos enérgicamente estos ataques reiterados contra la atención sanitaria, que se han intensificado de forma alarmante en las últimas semanas. Los centros de salud, el personal sanitario y los pacientes deben ser protegidos en todo momento. Hacemos un llamamiento urgente a las partes para que pongan fin de inmediato a esta espiral de violencia contra las instalaciones médicas", ha zanjado.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos en infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de afectados.