MSF denuncia una trabajadora herida en Gaza por el impacto una "bala perdida" en el abdomen

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado que una trabajadora ha resultado herida en Gaza por una "bala perdida" mientras se encontraba en el interior de un centro médico en un caso representativo del enorme peligro al que se enfrentan sus empleados a pesar del alto el fuego en vigor.

El incidente ocurrió el 4 de febrero dentro del centro de salud que gestiona, en parte, MSF en Al Mauasi, en la costa de Gaza. Al Mauasi es la llamada "zona de seguridad" establecida por Israel, donde sobreviven decenas de miles de gazatíes expulsados de sus hogares durante la ofensiva israelí en Gaza, y ha sido ocasionalmente objetivo de bombardeos israelíes.

Allí, el pasado 4 de febrero, "una de nuestras colegas recibió un disparo en el abdomen por una bala perdida", según ha hecho saber MSF.

La trabajadora fue ingresada en el Hospital Naser, en la ciudad de Jan Yunis (en el sur del enclave) donde fue sometida inmediatamente a una operación quirúrgica y ahora se encuentra "estabilizada", ha hecho saber MSF en un mensaje publicado este viernes en redes sociales.

MSF denuncia que, ahora mismo, "ningún lugar de Gaza es seguro" y aprovecha para reiterar su petición "a todas las partes que protejan las instalaciones médicas" y garanticen que "ni los pacientes ni el personal médico acaban bajo el fuego".

Médicos sin Fronteras apura sus últimos días en la Franja de Gaza antes de verse obligada a abandonar a finales de este mes el enclave por negarse a entregar a Israel, por motivos de seguridad según la organización humanitaria, una lista de sus empleados palestinos, como exigía el Gobierno israelí.