MSF reanuda parcialmente sus actividades en la ciudad de Gaza

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha anunciado este martes que ha reanudado parcialmente sus actividades en la ciudad de Gaza en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La ONG, que suspendió sus actividades en la ciudad de Gaza el pasado 24 de septiembre por los constantes bombardeos y el avance de los tanques israelíes antes de la firma del acuerdo, ha precisado este martes que la prioridad es atender a las cientos de personas que han regresado al norte del enclave.

Los equipos de Médicos sin Fronteras han atendido a más de 500 pacientes, la mayoría de ellos con traumatismos, desde que el pasado 15 de octubre reabrieran su clínica en la ciudad de Gaza. Asimismo, también han recuperado el transporte de agua en camiones cisterna y han logrado suministrar entre 90 y 120 metros cúbicos de agua al día en hasta 14 puntos de distribución.

La ONG, que sigue prestando apoyo a distancia al hospital materno Al Helu y al hospital Al Shifa, ha informado además de que evalúa "el posible aumento de las actividades de sus equipos en función de la situación de seguridad" en la ciudad de Gaza.

MSF ha cifrado este mismo martes en 15.600 los pacientes que se encuentran a la espera en la Franja de Gaza de ser evacuados cuanto antes al exterior para recibir tratamiento médico y ha advertido de que la tregua "no pone fin al sufrimiento extremo de los palestinos" en el enclave.

El balance de víctimas a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha ascendido a 68.229 muertos y 170.369 heridos, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).