Muere a los 65 años Héctor Timerman, ministro de Exteriores con la presidenta argentina Cristina Fernández

Publicado 30/12/2018 13:34:08 CET

BUENOS AIRES, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Exteriores argentino Héctor Timerman ha fallecido este sábado de madrugada a los 65 años de edad debido a un cáncer de hígado que padecía desde hace unos años, según han informado sus allegados a los medios de comunicación.

"Hermano del alma. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Te admiro muchísimo. Te voy a extrañar más de lo que te imaginas", ha publicado en Twitter Javier Timerman, hermano de Héctor.

Timerman fue ministro de Relaciones Exteriores durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2010-15), una etapa marcada principalmente por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, por el que fue denunciado por el fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado contra la asociación judía AMIA.

Timerman estaba siendo sometido a un tratamiento oncológico experimental en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. En los últimos meses su condición había empeorado por la metástasis del cáncer a los huesos y a sus pulmones.

Era uno de los tres hijos del prestigioso periodista y editor Jacobo Timerman, fundador del diario 'La Opinión' y de otros medios. Tuvo su propia carrera como periodista escribiendo para 'The New York Times', 'Los Ángeles Times' o 'Newsweek'; fundó revistas como 'Tres Puntos' y 'Debate' y presentó programas de televisión. Participó en varias organizaciones de la comunidad judía argentina, aunque en los últimos años se distanció debido al acuerdo con Irán.

Sus últimas apariciones públicas datan de hace dos meses, cuando tuvo que declarar por videoconferencia en la causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA. Entonces sostuvo que "nunca estuvieron en peligro las alertas rojas" que regían sobre los cinco iraníes acusados del atentado. Y afirmó que "hay alguien a quien le interesa que la causa no avance. No es iraní y no sé porqué lo hace".

Según el juez Claudio Bonadio, que lo procesó por traición y encubrimiento agravado, Timerman fue fundamental para la firma del Memorándum. Participó de las negociaciones, de la redacción y de la firma del acuerdo. También fue parte de la puesta en marcha y su incidencia en las "notificaciones rojas" de Interpol.

El atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires del 18 de julio de 1994 se saldó con 85 muertos y más de 300 heridos.