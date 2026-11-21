Archivo - Phumzile Mlambo-Ngcuka, ex directora ejecutiva de ONU Mujeres y primera mujer vicepresidenta de Sudáfrica - Luiz Rampelotto / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La política sudafricana Phumzile Mlambo-Ngcuka, quien hizo historia al convertirse en la primera mujer vicepresidenta de Sudáfrica entre 2005 y 2008 y posteriormente dirigió ONU Mujeres durante ocho años, ha fallecido a los 71 años, según ha confirmado la Presidencia del país, sin que hayan trascendido por el momento las circunstancias, el lugar o la fecha exacta de su muerte.

"La familia ha pedido que se respete su privacidad en estos momentos, aunque agradece profundamente los mensajes de apoyo que siguen recibiendo de los sudafricanos y de la comunidad internacional", ha comunicado la Presidencia sudafricana a través de una publicación en redes sociales.

Desde el Congreso Nacional Africano (CNA), formación a la que pertenecía, han destacado su trayectoria, calificándola de "distinguida líder" y "servidora entregada del pueblo". Antes de alcanzar la Vicepresidencia, Mlambo-Ngcuka había dirigido ya la cartera de Minerales y Energía, y había sido además viceministra de Comercio e Industria y diputada parlamentaria.

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su "profunda tristeza" por la pérdida y ha recordado su dedicación a los derechos de las mujeres y las niñas. "Phumzile creía que la igualdad de género no es un favor que se concede, sino un derecho que se reclama", ha señalado, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a sus familiares, al pueblo sudafricano y a las mujeres de todo el mundo.

Guterres ha recordado además sus comienzos como joven profesora en KwaZulu-Natal y activista contra el apartheid, una etapa en la que comprendió que "la libertad nunca es completa hasta que llega a todas las mujeres y todas las niñas".

En la misma línea, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ensalzado su "fuerte liderazgo" y su "compromiso inquebrantable" con lo derechos de mujeres y niñas, así como su contribución a Sudáfrica y a la comunidad internacional.

ONU Mujeres, institución que dirigió durante ocho años, también ha lamentado su fallecimiento. "Nos dejó con una misión que seguimos llevando a cabo con orgullo", ha asegurado la entidad de Naciones Unidas.

Nacida en Clermont, en la provincia oriental de KwaZulu-Natal, en 1955, estudió Educación y Filosofía en las universidades de Lesoto y Ciudad del Cabo y obtuvo un doctorado en la Universidad de Warwick, en Reino Unido. Asimismo, formó parte del primer Parlamento sudafricano constituido tras el establecimiento de la democracia constitucional en 1994, después del fin del apartheid y la llegada de Nelson Mandela a la Presidencia.

Su compromiso con la igualdad de género marcó buena parte de su trayectoria internacional. Entre 2013 y 2021 estuvo al frente de ONU Mujeres, organismo del que fue directora ejecutiva, y ejerció también como secretaria general adjunta de Naciones Unidas.