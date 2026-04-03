Muere a los 88 años el exministro socialista francés Louis Besson

Bandera de Francia en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista francés Louis Besson, quien impulsó medidas en favor de garantizar el derecho a la vivienda así como la fijación de cuotas de viviendas sociales en las ciudades, ha fallecido este jueves a los 88 años en la localidad de Chambéry, en el sureste del país.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Chambéry, donde Besson fue alcalde de 1989 a 1997 y entre 2001 y 2007, en un comunicado en el que su actual regidor, Thierry Repentin, junto a miembros del Gobierno local han trasladado su "más sincero pésame" a su familia, seres queridos y todos aquellos que "compartieron su compromiso con el servicio a la comunidad".

"Con gran emoción quiero rendir homenaje a un gran ciudadano de Chambéry y a un gran hombre de Estado que dedicó su vida a nuestra ciudad, a Saboya y a la lucha contra la exclusión en nuestro país", ha expresado Repentin reivindicando a Besson como un "parlamentario y ministro sin igual" que propició "numerosos avances" en la nación gala, como la Ley Besson de 1990 "que garantiza el derecho a la vivienda".

Nacido en 1937 en Barby, población que al igual que Chambéry también está ubicada en la región de Ródano-Alpes, en el departamento de Saboya, Besson ha desempeñado cargos a nivel local, así como a nivel nacional, siendo ministro de Vivienda entre 1989 y 1990, así como secretario de Estado encargado de asuntos de Vivienda de 1997 a 2001.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista francés, Olivier Faure, se ha pronunciado en un mensaje en redes sociales en el cual ha recordado a Besson como un "defensor incansable del derecho a la vivienda".

"Fue un defensor incansable del derecho a la vivienda, el ministro responsable de la ley SRU (Solidaridad y Renovación Urbana), que obligaba a cada municipio a aportar su cuota de vivienda social", ha señalado Faure.