Muere un adolescente palestino atropellado por un vehículo de un equipo de seguridad del Gobierno de Israel

April 12, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian patients and their companions leave the Gaza Strip for the Rafah crossing to receive medical treatment abroad. - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un adolescente palestino de 16 años ha muerto este martes tras ser atropellado por un vehículo perteneciente a un equipo de seguridad del Gobierno de Israel en los alrededores de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, un suceso que está ya siendo investigado por las autoridades israelíes.

Fuentes de seguridad palestinas citadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que el menor, identificado como Mohamad Majdi al Yabari, ha sido atropellado cuando se dirigía en bicicleta a su escuela. El atropello ha tenido lugar en la Ruta 60, que lleva al asentamiento de Kiryat Arba (sur).

Según las informaciones recogidas por la emisora pública israelí, Kan, el vehículo implicado en el atropello pertenece a una compañía dedicada a labores de seguridad de miembros del Gobierno de Israel, con medios apuntando a que sería un guardia de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y otros a que pertenecería al dispositivo del ministro de Seguridad, Itamar Ben Gvir.

De hecho, la oficina de Ben Gvir ha publicado un comunicado para recalcar que el coche "no es el del ministro" y que "el ministro no estaba en el lugar". "Sobre el incidente, un menor árabe irrumpió en la carretera con un semáforo en rojo y el guardia de seguridad hizo lo que pudo para evitar el accidente, resultando incluso herido", según 'The Times of Israel'.

La Policía israelí ha iniciado ya una investigación sobre el accidente, sobre el que por el momento no hay más detalles. Por el momento, el Gobierno palestino no se ha pronunciado sobre el atropello mortal.