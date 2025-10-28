Muere un agente portugués tras un impacto con una narcolancha en el Guadiana

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal ha fallecido después de que la embarcación en la que viajaba impactase el lunes por la noche con una lancha rápida, vinculada presuntamente al tráfico de drogas, en el río Guadiana.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 23.15 (hora local) en la zona de Alcoutim, en el distrito de Faro. Las fuerzas de seguridad actuaron tras recibir una alerta sobre una lancha que circulaba a gran velocidad por el río, lo que derivó en un choque que se saldó con tres heridos y con una víctima mortal, el cabo Pedro Silva.

La lancha apareció en llamas a un par de kilómetros del lugar del impacto, mientras que sus tripulantes han huido. Fuentes de la GNR citadas por la agencia Lusa han apuntado que, por las características de la embarcación y la velocidad a la que navegaba, la principal hipótesis es que pueda estar vinculada al narcotráfico.

La Policía Judicial portuguesa se ha hecho cargo de las investigaciones.