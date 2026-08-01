Muere en una avalancha en Pakistán el destacado montañero nepalí Nirmal Purja

Archivo - Nirmal Purja, en imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Dipen Shrestha - Archivo

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El reconocido montañero nepalí Nirmal Purja, quien subió los 14 'ochomiles' del mundo en espacio de seis meses en 2019, es uno de los cuatro muertos confirmados por una avalancha de nieve que se llevó por delante a una decena de escaladores a principios de esta semana en la cordillera del Himalaya.

La Fundacion Nimsdai, creada por el montañista, ha confirmado su muerte en redes sociales. "Nuestros más profundos pensamientos, oraciones y más sentido pésame están con sus familias, amigos y seres queridos. No hay palabras que puedan aliviar el dolor de esta pérdida inimaginable, y pedimos que todos respeten su privacidad mientras lloran", hace saber la fundación.

Purja, de 43 años, figuraba entre los diez montañeros desaparecidos el jueves tras encontrarse, al parecer, en el Broad Peak, una montaña de 8.047 metros de altura situada en el norte de Pakistán, cuando se produjo un deslizamiento de tierra alrededor del mediodía, hora local.

Se ha confirmado la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas Purja, la escaladora omaní Nadhira Al Harthy, el escalador nepalí Pur Bahadur Gurung y la escaladora estadounidense Sarah Mallory Geis.