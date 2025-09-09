Muere el hijo de un alto cargo de Hamás en el ataque israelí en Doha (Qatar)

El grupo asegura que los líderes del grupo han sobrevivido al bombardeo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado que los líderes del grupo que han sido objetivo del bombardeo israelí en la capital de Qatar, Doha, han sobrevivido, si bien el hijo de uno de ellos ha fallecido como consecuencia del ataque.

"El atentado ha ocurrido durante una reunión del equipo negociador para discutir la propuesta estadounidense. Los líderes del grupo han sobrevivido al cobarde intento de asesinato, cuya sangre es la de cualquier palestino", ha declarado Suhail al Hindi, miembro del buró político de Hamás.

No obstante, ha indicado que "un grupo" de miembros del grupo islamista han fallecido en el ataque, si bien solamente ha identificado al hijo de Jalil al Haya, Humam, y uno de sus asesores, Yihad Labab, según ha recogido el diario palestino 'Filastín', afín a la milicia.

Al Hindi, que ha recordado que Hamás ha "dado señales positivas" a la propuesta de alto el fuego estadounidense, ha declarado que responsabiliza del ataque a Estados Unidos, principal aliado de las autoridades israelíes.

El Ejército de Israel ha confirmado su responsabilidad en un "bombardeo de precisión" contra "la cúpula de la organización terrorista Hamás" en Doha. "Durante años, estos miembros han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre (de 2023) y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel", ha señalado.