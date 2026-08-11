Muere un hombre en un ataque de Israel contra el sur de Líbano

Archivo - Jóvenes libaneses circulan en motocicleta entre los escombros de edificios destruidos por los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Nabatieh, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto este martes a causa de un ataque perpetrado durante la jornada por el Ejército de Israel contra el vehículo en el que viajaba en el ditrito de Nabatiyé, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor.

El varón, identificado como Alí Sabah, ha fallecido en el Hospital Al Najda al Shaabiya de la localidad de Nabatiyé, al sucumbir a las heridas de un ataque con dron efectuado por las fuerzas israelíes.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias oficial libanesa NNA, el ataque ha tenido lugar esta misma tarde mientras Sabah conducía por la carretera que conduce a Doha, en el municipio de Kafr Ruman.

Según las autoridades libanesas, al menos 4.335 personas han muerto y otras 12.277 han resultado heridas en ataques el Ejército de Israel contra el país vecino desde el 2 de marzo, día en que retomaron los combates con el partido-milicia chií Hezbolá.