Muere un hombre tras un tiroteo con la policía por un caso de violencia de género en Queensland (Australia)

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MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 45 años ha sido hallado muerto en su vivienda tras un enfrentamiento con la policía, que investigaba un presunto caso de violencia de género en la localidad de Yengarie, en Queensland, al noreste de Australia.

"La policía declaró en Yengarie una escena del crimen tras un incidente ocurrido durante la noche en el que un agente de policía recibió un disparo (...) Se alegará que un hombre de 45 años de Gundiah se acercó a los agentes cuando estos llegaron al domicilio y disparó contra la policía", ha informado en un comunicado la Policía de Queensland.

Al llegar la policía al domicilio por un presunto caso de violencia doméstica, un hombre de 45 años supuestamente se acercó y disparó contra los agentes, hiriendo en la pierna a un agente de policía de primer año de 36 años.

"El agente fue trasladado al hospital para recibir tratamiento y se encuentra en estado estable. Ningún otro agente de policía ni ciudadano resultó herido durante el incidente. El caso será investigado por la Dirección de Normas Éticas, bajo la supervisión de la Comisión contra el Crimen y la Corrupción, que rendirá cuentas ante el juez de instrucción del Estado", ha señalado el comunicado.

Tras el tiroteo, la policía emitió una alerta de seguridad y el hombre de 45 años fue hallado sin vida alrededor de las 21.20 (hora local) durante un registro de la propiedad realizado por agentes especializados.

El inspector de la policía de Queensland, el agente Paul Algee, ha declarado en una rueda de prensa que dos mujeres y dos niños se encontraban en la propiedad durante el incidente, pero que lograron salir ilesos. Asimismo, ha dicho sentirse "increíblemente orgulloso" de la actuación de sus agentes.

"Los agentes que estaban trabajando con el policía novato que recibió el disparo le salvaron la vida gracias a sus acciones heroicas", dijo Algee.

La policía ha acordonado la propiedad y las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos.