Muere un miembro de las fuerzas de Irán en un ataque armado cerca de la frontera con Pakistán

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo
MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
Al menos un miembro de las fuerzas de seguridad de Irán ha muerto este miércoles tras ser tiroteado por personas no identificadas en la provincia de Sistán y Baluchistán (suroeste), según han confirmado las autoridades, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.
La Policía de Sistán y Baluchistán ha señalado que "personas armadas" abrieron fuego contra un agente "cuando iba a su puesto de trabajo" en el condado de Sib y Során, antes de identificar al "mártir" como Mohamad Palangi.
"Hay en marcha esfuerzos para detener a los responsables de este asesinato", ha manifestado la Policía, sin más detalles por ahora y sin que haya informaciones sobre detenidos, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.
En Sistán y Baluchistán operan grupos como Ansar al Furqan y Jaish al Adl, fundado en 2012 por antiguos miembros de una organización extremista en la provincia, donde viven miembros de la minoría baluche --que profesa principalmente el islam suní--.
Irán ha reclamado en varias ocasiones a Pakistán --que hace frente igualmente a operaciones de grupos separatistas baluches en el oeste del país-- que incremente su cooperación para hacer frente a estas organizaciones, dado que los responsables de varios ataques han escapado posteriormente a través de la frontera común.