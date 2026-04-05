Muere un militar libanés en los últimos ataques israelíes contra el sur del país

Imagen de archivo de bombardeos israelíes desde la frontera con Líbano - Europa Press/Contacto/Chen Junqing

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha anunciado la muerte de un militar en los últimos ataques efectuados este domingo por el Ejército israelí en el sur del país.

El fallecido ha sido identificado como el cabo Husein Alí Nahla, según ha informado el Ejército en redes sociales, fallecido en "un ataque hostil israelí contra la ciudad de Kfar Hatta".

En esta misma ciudad han muerto seis miembros de una misma familia en un ataque israelí, según ha informado la agencia oficial de noticias libia NNA.

Tras informar de otros tres muertos en la ciudad de Sadequin, la agencia de noticias libanesa ha informado también de otro fallecido en Batuliyé, distrito de Tiro, tras un bombardeo israelí sobre una vivienda.