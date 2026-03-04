Muere una niña de once años en Kuwait herida por la caída de metralla en el marco de ataques de Irán

Una columna de humo se eleva en Kuwait - Europa Press/Contacto/Asad

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Kuwait ha anunciado en la madrugada de este miércoles la muerte de una niña de once años tras haber resultado herida por metralla en una noche en la que la cartera de Defensa ha afirmado haber detectado e interceptado "varios objetivos aéreos hostiles" sobre sus cielos, en el marco del cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos e Israel, desde que estos dos países iniciaran su campaña militar contra Teherán el pasado sábado.

"Una niña de once años, residente en el país, ha resultado herida por metralla en una zona residencial de la gobernación de la Capital", ha indicado el Ministerio de Salud kuwaití en un comunicado, difundido por la cartera de Información, en el que ha señalado que la menor ha muerto poco después.

El portavoz de Salud, Abdulá al Sanad, ha informado en la nota de que, tras ser notificados acerca del incidente, "los equipos médicos de emergencia comenzaron a atender el caso in situ". "Se han realizado maniobras de reanimación en la ambulancia mientras la niña era trasladada al hospital, las cuales han continuado durante aproximadamente media hora a su llegada al Hospital al Amiri", ha explicado Al Sanad, antes de señalar que, "sin embargo, ha fallecido a causa de las heridas".

El portavoz de la cartera, que ha transmitido las "más profundas y sinceras condolencias a la familia" de la menor por parte del Ministerio, ha señalado que "cuatro familiares, incluida la madre de la niña, se encuentran actualmente en evaluación médica y se encuentran bajo observación en el hospital para garantizar su bienestar y hacer seguimiento de su estado de salud".

En cuanto a la procedencia de la metralla, el mismo Ministerio de Información ha difundido un comunicado de Defensa en el que el portavoz de la cartera militar, el coronel Saud Abdulaziz al Atwan, ha declarado que al amanecer se han detectado e interceptado varios objetivos aéreos hostiles dentro del espacio aéreo kuwaití". "Estos objetivos han sido atacados y destruidos", ha agregado.

En este sentido, Al Atwan ha señalado que "como resultado de la interceptación, han caído escombros sobre un edificio residencial en el país, causando víctimas y daños materiales", aunque entonces no ha precisado si son muertos o heridos ni indicado el número de afectados.