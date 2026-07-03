Muere un niño palestino en un ataque del Ejército de Israel contra el norte de Gaza pese al alto el fuego

Trabajos de búsqueda y rescate en un edificio alcanzado por un bombardeo del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos un niño palestino ha muerto este viernes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes del Hospital Al Mamadani citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que el niño ha fallecido en un ataque perpetrado por un dron al este de la ciudad de Gaza, un suceso que ha dejado además otro menor herido, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado que el miércoles mató a un miembro del Batallón Shujaia del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque en el norte de Gaza, antes de afirmar que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.

Así, ha identificado al muerto como Muhamad Naim Jandia, a quien ha acusado de irrumpir en el kibutz de Nahal Oz y "participar en el secuestro" del militar Daniel Peretz y "retener" posteriormente en la Franja a otros rehenes israelíes, incluidos Yotam Haim, Samer Talalka y Alon Shamriz.

Los tres rehenes israelíes murieron tras ser tiroteados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) durante la ofensiva contra el barrio de Shujaia, después de que lograran escapar de un edificio en ruinas. Los militares abrieron fuego pese a que iban con las manos en alto y ondeaban una bandera blanca, lo que provocó críticas a nivel nacional e internacional.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, denunció el jueves que al menos 1.059 palestinos han muerto y 3.429 han resultado heridos a causa de ataques israelíes desde el alto el fuego, en vigor desde el 11 de octubre de 2025 tras el citado pacto para aplicar la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, resaltó que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han documentado 73.074 "mártires" y 173.537 heridos, si bien afirmó que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.