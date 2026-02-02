Muere un niño palestino de tres años en un nuevo ataque de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Archivo - Una ambulancia frente a un hospital en Jan Yunis tras el traslado de varios muertos y heridos por un ataque de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un niño palestino de tres años ha muerto este lunes a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre en el marco del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han detallado que el fallecido es Iyad Ahmed Naim al Rabaia, alcanzado por un ataque de la Armada israelí contra varias tiendas de campaña usadas por desplazados cerca de la ciudad de Jan Yunis (sur).

El Ejército de Israel, que no se ha pronunciado por ahora sobre lo sucedido, lanzó el sábado su mayor oleada de ataques contra Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego, dejando más de 30 palestinos muertos, en lo que describió como una respuesta a una "violación" del acuerdo por parte de Hamás.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el domingo a 523 los muertos y a 1.443 los heridos por los ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, al tiempo que cifraron en 71.795 los muertos y en 171.551 los heridos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023.