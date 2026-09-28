Muere una palestina en un nuevo bombardeo contra una vivienda con desplazados en Gaza pese al alto el fuego

Palestinos durante el funeral de un hombre muerto en un bombardeo ejecutado por Israel contra la Franja de Gaza el 27 de septiembre de 2026 - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos una palestina ha muerto y varias personas más han resultado heridas este lunes a causa de un bombardeo lanzado por el Ejército de Israel contra una vivienda que acoge a desplazados en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el ataque ha alcanzado el tejado de un edificio en los alrededores de una gasolinera en la ciudad de Gaza, matando a la mujer e hiriendo de diversa consideración a varias personas más, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 1.420 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.000 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.