Muere un palestino en un ataque del Ejército de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Daños materiales tras un ataque del Ejército de Israel contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 16 de septiembre de 2026 (archivo) - Tariq Mohammad / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este jueves a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el fallecido, identificado como Muhamad Naser Suleiman al Bayuk, ha sido alcanzado por un bombardeo lanzado por un dron en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo jueves a cerca de 1.390 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 73.800 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.