Muere un palestino en ataque de Israel contra un grupo de personas en el sur de Gaza pese a la tregua

Columnas de humo por ataques de Israel contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este jueves a causa de un ataque perpetrado por el Ejército israelí contra el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde hace poco más de un año.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Filastin', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), la víctima es un hombre identificado como Tamer al Hamaida y ha muerto por un bombardeo de las fuerzas israelíes dirigido contra un grupo de ciudadanos en las inmediaciones de Jan Yunis. El mismo ataque ha dejado al menos tres personas heridas.

Las autoridades de la Franja de Gaza han cifrado este jueves en cerca de 1.440 los palestinos muertos y más de 5.050 los heridos por ataques ejecutados por Israel contra el enclave desde la entrada en vigor en octubre del alto el fuego asociado al acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

Por otra parte, han manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes-- se han registrado 74.040 muertos y 175.168 heridos.