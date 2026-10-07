Muere un palestino y catorce resultan heridos en un ataque perpetrado por colonos en Cisjordania

Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto y otros catorce han resultado heridos este miércoles en un ataque perpetrado por colonos en los alrededores de la ciudad cisjordana de Burqa, situada al noroeste de Nablús, en medio del repunte de los incidentes de este tipo y las incursiones por parte de las tropas israelíes en este territorio palestina.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha señalado que el fallecido es Alí Hasán Yaser al Bazari, de 44 años, mientras que la Media Luna Roja Palestina ha señalado que al menos cinco heridos han sido atendidos en el lugar, incluidos dos que se encuentran en estado crítico tras ser tiroteados en el marco de los incidentes.

El organismo ha denunciado además que las fuerzas israelíes han agredido a trabajadores de emergencias en Burqa, así como a personal de ambulancia que intentaban llegar al lugar, con tres paramédicos y un voluntario detenidos por el Ejército, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Testigos citados por este medio han indicado que un grupo de colonos, acompañado por soldados israelíes, ha atacado a personas que trabajaban en un olivar en Burqa, mientras que el Ejército de Israel ha manifestado que las tropas se desplegaron en el lugar "tras unas informaciones sobre el lanzamiento de piedras contra un israelí, que resultó herido".

"Posteriormente se produjo un altercado en el que se vio involucrado un grupo de decenas de palestinos y civiles israelíes. Durante el altercado y la evacuación del ciudadano israelí herido para recibir atención médica, un agente de seguridad y otro civil israelí abrieron fuego en el lugar de los hechos", ha detallado, antes de agregar que "un terrorista que corrió hacia un comandante portando un objeto sospechoso" fue "neutralizado".

"Además, varios sospechosos de haber lanzado piedras fueron detenidos y están siendo interrogados por las fuerzas de seguridad", ha recalcado en un comunicado publicado a través de redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que "el incidente está siendo investigado".

Estos incidentes han tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.