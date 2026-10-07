Registrado un ataque contra un buque frente a las costas de Qatar que deja "víctimas"

Archivo - En el centro, bandera de Qatar - Albin Lohr-Jones / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles de un ataque contra un buque cisterna frente a las costas de Qatar, que ha dejado "víctimas", en medio de las hostilidades contra la navegación en el estrecho de Ormuz, objeto desde hace semanas del bloqueo iraní y del bloqueo más amplio impuesto por Estados Unidos.

El incidente ha tenido lugar a 51 millas náuticas (unos 94 kilómetros) al norte de Madinat ash Shamal, municipio qatarí bañado por las aguas del golfo Pérsico, alrededor de las 21.00 horas (en la España peninsular y Baleares).

"Un buque cisterna ha informado de que ha sido alcanzado por varios proyectiles. Se han registrado víctimas", ha señalado el organismo al difundir el aviso de "ataque", sin precisar el número de afectados y se trata de heridos o fallecidos.

La UKMTO ha agregado que las "autoridades" están investigando lo sucedido y ha reiterado su recomendación a las embarcaciones para que naveguen con "precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa".

Irán ha limitado el paso por el estrecho de Ormuz en represalia por los ataques de la aviación estadounidense e israelí sobre su territorio, lo que ha generado un alza de los precios del petróleo en todo el mundo por tratarse de una ruta de exportación clave para el crudo de la región de Oriente Próximo.