Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Gaza a pesar del alto el fuego

Trabajos de emergencia tras un ataque de Israel contra un campamento de desplazados cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este viernes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes médicas del Hospital Naser han indicado que el hombre, identificado como Rafat Adel Ibrahim Breika, de 42 años, ha muerto tras un ataque cerca de la 'línea amarilla' --a la que se replegaron las tropas israelíes y que cubre más de la mitad de Gaza-- en Al Skakush, al norte de Rafá-.

El Ejército israelí ha indicado en un comunicado que sus tropas en el sur de Gaza han matado durante la jornada a "un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' y se acercó a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inminente", sin pronunciarse sobre el lugar exacto del suceso.

Asimismo, ha apuntado que durante la jornada del jueves mató a otro "terrorista" en el norte de Gaza, así como a otro hombre que "actuaba sospechosamente" en esta misma zona del enclave. "Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas atacaron al terrorista para eliminar la amenaza", ha zanjado.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a 883 los muertos y a 2.648 los heridos por ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego, antes de agregar que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- deja ya 72.775 fallecidos y 172.750 heridos.