Muere un palestino en un nuevo ataque de Israel contra el sur de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor

Archivo - Palestinos junto a los cadáveres de varios muertos en un ataque de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos un palestino ha muerto este miércoles en un ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el palestino, identificado como Muhand Yamal al Najar, de 20 años, ha sido tiroteado cerca de una rotonda situada en la ciudad de Jan Yunis, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, cifraron el lunes en 603 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego, al tiempo que elevaron a 72.063 los muertos y a 171.726 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.