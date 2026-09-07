Muere un palestino en un nuevo bombardeo de Israel contra una motocicleta en Gaza pese al alto el fuego

Palestinos junto al cadáver de una persona muerta en un ataque del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza en septiembre de 2026, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025- Europa Press/Contacto/Mohammed Salha

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Al menos un palestino ha muerto y varios han resultado heridos este lunes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra una motocicleta en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes médicas del Hospital Naser de Jan Yunis ha indicado que una persona ha muerto y varias han resultado heridas de gravedad a causa del ataque en el área de Al Mauasi, cerca de Jan Yunis, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Por su parte, el Ejército de Israel, que no se ha pronunciado sobre el suceso, ha anunciado la muerte de un "terrorista" de la fuerza de élite de Hamás al que identifica como Yusef Akila en un bombardeo perpetrado el domingo contra la ciudad de Gaza.

"El terrorista promovió recientemente planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y contra ciudadanos del Estado de Israel y trabajó para restaurar las capacidades de la organización, violando de forma sistemática el alto el fuego", ha señalado en un comunicado.

"El terrorista fue eliminado para acabar con la amenaza", ha dicho, al tiempo que ha argumentado que "antes del ataque se dieron pasos para minimizar los daños a los civiles, incluido el uso de armas de precisión y observación aérea".

El Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado este mismo lunes a más de 1.350 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han registrado 73.658 muertos y 174.622 heridos.