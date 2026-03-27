Muere un palestino tiroteado tras la reinstalación de un asentamiento ilegal en Jerusalén Este

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este jueves de la muerte de un residente de Jerusalén Este, en Cisjordania, en un tiroteo en el que otras tres personas han resultado heridas, después de que un grupo de israelíes reinstalara un asentamiento ilegal en propiedad privada de palestinos tras haber sido desalojado por los propios militares.

"Las fuerzas de seguridad respondieron hoy (jueves) a la zona de Harmela, en la Brigada Etzion, tras un reporte de enfrentamientos entre ciudadanos israelíes y palestinos", han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), precisando que "en el lugar, se había establecido un puesto ilegal durante la noche en terrenos privados palestinos, el cual ha sido desalojado de inmediato y posteriormente reinstaurado ilegalmente".

En este contexto, se han generado enfrentamientos entre palestinos e israelíes durante los cuales "un ciudadano israelí ha disparado contra las personas que se congregaban en la zona". "Como resultado del tiroteo, un residente de Jerusalén Este ha fallecido y tres han resultado heridos", ha afirmado el Ejército israelí.

"A su llegada, las fuerzas de seguridad han dispersado a los manifestantes, han evacuado a los heridos y les han brindado atención médica", han manifestado las FDI, que han apuntado a una investigación policial "para esclarecer las circunstancias del incidente".