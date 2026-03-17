Muere un paquistaní en Abu Dabi tras la caída de metralla de un misil derribado

Archivo - UNITED ARAB EMIRATES, ABU DHABI - JANUARY 31, 2026: A view of a flag of the United Arab Emirates and mosque minarets - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han anunciado este martes la muerte de un ciudadano paquistaní en la capital emiratí, Abu Dabi, tras la caída de escombros de "un misil balístico" interceptado por los sistemas antiaéreos.

"Las autoridades de Abu Dabi han respondido a un incidente de caída de escombros en la zona de Bani Yas, tras la interceptación de un misil balístico por los sistemas de defensa aérea. El incidente ha provocado la muerte de un ciudadano pakistaní", ha anunciado la Oficina de Medios de Abu Dabi en redes sociales.

El comunicado ha llegado poco después de que el Ministerio de Defensa de EAU haya informado que las defensas antiaéreas estaban "respondiendo a las amenazas de misiles y drones procedentes de Irán", afirmando que "los sonidos que se oyen son el resultado de la interceptación de misiles y drones por parte de los sistemas de defensa aérea".

Emiratos ha sido blanco, junto a sus vecinos Qatar, Bahréin, Omán y Arabia Saudí, de varios de los ataques lanzados por Irán contra bases e intereses estadounidenses en Oriente Próximo en represalia por la ofensiva lanzada por el país norteamericano junto a Israel el 28 de febrero.

De hecho, en las últimas horas, la autoridad de aviación civil de EAU ha llegado a cerrar de manera parcial y durante menos de dos horas el espacio aéreo emiratí ante la situación de seguridad, y también se ha registrado un incendio sin heridos en un almacén de petróleo en Fujaira tras un ataque con drones, según ha recogido la agencia estatal de noticias WAM.

En total, el Ministerio de Defensa emiratí afirmó en la víspera que sus sistemas han hecho frente desde entonces a 1.627 drones, 304 misiles balísticos y 15 misiles de crucero iraníes.