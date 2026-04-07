Muere una pareja en un bombardeo contra el Kurdistán iraquí atribuido a Irán

Impacto de un dron en la región de Erbil, en el Kurdistán irquí. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido este lunes por cuenta del impacto de un dron en la aldea de Zargazawi, perteneciente a la provincia de Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en un ataque atribuido a Irán, que ha respondido con bombardeos contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo a la ofensiva lanzada por estos países.

"Durante los ataques de esta noche con drones contra Erbil, dos ciudadanos han sido asesinados", ha informado el gobernador de esa misma provincia, Omed Joshnaw, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Concretamente, el bombardeo, que el dirigente regional ha atribuido a Irán, ha afectado a una casa de la aldea de Zargazawi, perdiendo la vida la pareja conformada por Mousa Anwar Rasul y Mzad Hasan.

"Estos ataques constituyen una violación de las leyes internacionales, así como crímenes de guerra", ha agregado Joshnaw, que ha enfatizado su condena de los mismos en los términos "más enérgicos posibles".