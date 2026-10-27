Muere una persona en un ataque con dron contra un autobús en una zona de Zaporiyia bajo control de Rusia

Archivo - Una bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un ataque con dron del Ejército de Ucrania contra un autobús que circulaba por una zona de la provincia de Zaporiyia bajo control ruso, según han denunciado las autoridades locales.

El gobernador prorruso de Zaporiyia, Evgeni Balitski, ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales que el autobús, que cubría la ruta entre Simferopol y la capital de Rusia, Moscú, fue alcanzado por un dron en los alrededores de la ciudad de Primorsk.

"Todas las víctimas han sido trasladadas a un hospital", ha manifestado, sin dar un balance de heridos y sin que el Ejército de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre el ataque.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha subrayado que durante las últimas horas los sistemas de defensa antiaérea han derribado un total de 222 drones lanzados por las tropas ucranianas contra varios puntos del país, así como sobre aguas del mar Negro y en la península de Crimea, anexionada en 2014.