Muere una persona en un ataque con dron lanzado por Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este lunes en un ataque con dron lanzado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, situada en la frontera común, según han denunciado las autoridades de Rusia, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha detallado que la víctima mortal es una mujer que iba en el vehículo alcanzado cuando circulaba por la localidad de Ropiajovka. "Sufrió múltiples heridas de metralla y fue trasladada al hospital regional Krasnoyarsk, donde los doctores hicieron lo posible para salvarla, si bien las heridas eran mortales".

Asimismo, ha apuntado que un hombre que iba con ella en el vehículo ha resultado herido, sin más detalles sobre su estado, al tiempo que trasladado sus condolencias a sus familiares por "esta pérdida grave e irreparable".

Las autoridades rusas han confirmado durante la jornada el derribo de más de un centenar de drones lanzados en las horas previas por el Ejército ucraniano, incluidos al menos ocho que tenían como objetivo la capital, Moscú, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.